El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, en Moguer, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura se mantenga relativamente suave. A partir de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 72%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 4 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a este, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:20. La salida del sol se producirá a las 08:02, marcando el inicio de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, Moguer disfrutará de un día tranquilo, con temperaturas suaves, alta humedad y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.