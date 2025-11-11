El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo. A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas volverán a hacer acto de presencia a partir de las 7 de la mañana y continuarán durante gran parte del día.
En cuanto a la temperatura, se prevé un inicio fresco con valores que rondan los 11 grados en las primeras horas, descendiendo a 9 grados hacia las 5 y 6 de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 8 de la noche.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 25% a la 1 de la tarde. Este descenso en la humedad podría contribuir a una sensación de mayor frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En lo que respecta al viento, se anticipa que soplará de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 8 y las 9 de la noche, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.
En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
