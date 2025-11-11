El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 25 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% y aumentando hasta un 71% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. Sin embargo, la dirección del viento no será suficiente para dispersar las nubes, que continuarán dominando el cielo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Marchena disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más frescas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. Las nubes altas persistirán, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas durante la tarde y un viento suave que aportará algo de frescura. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.