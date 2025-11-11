El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo diario. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 18:17, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, se anticipa un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables en las horas centrales y un ambiente fresco por la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.