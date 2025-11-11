El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que comenzarán a dar paso a un panorama poco nuboso a partir de la madrugada. A medida que avance el día, las nubes altas volverán a hacerse notar, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 10 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 y 22 grados, respectivamente. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que oscilarán entre el 25% y el 54% a lo largo de las diferentes horas. En las primeras horas de la mañana, la humedad será más alta, alcanzando el 54%, pero se espera que disminuya a medida que avance el día, llegando a un mínimo del 25% en la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h hacia el final del día. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

No se anticipan lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:53 y se espera que se oculte a las 18:10, brindando un tiempo de luz solar adecuado para disfrutar de la jornada. En resumen, Lucena experimentará un día de temperaturas agradables, cielos nublados y vientos moderados, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.