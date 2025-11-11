El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 88% a las 04:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 54% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 25 km/h a las 10:00 horas. Este viento moderado puede ofrecer un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes de Lora del Río podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado y temperaturas agradables, es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.