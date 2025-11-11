El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Linares se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Linares realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará de dirección este-noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que avance la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región, aunque el sol se asomará tímidamente entre las nubes en algunos momentos del día.

El orto se producirá a las 07:50, y el ocaso se espera para las 18:05, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar moderada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frescura se intensificará, haciendo recomendable abrigarse si se planea salir.

En resumen, Linares disfrutará de un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.