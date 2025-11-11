El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 15 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 20:00. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Sin posibilidad de lluvia, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la chaqueta para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.