El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 25 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en la madrugada, donde se registrarán mínimas de 8 grados a las 8:00 a.m., y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m. con 25 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es recomendable que los residentes de Lebrija tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en horas de mayor viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas puede hacer que el sol no se sienta con toda su intensidad, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren evitar el calor extremo.

El amanecer se producirá a las 7:58 a.m. y el ocaso a las 6:18 p.m., ofreciendo un día con una duración de luz solar adecuada para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será fresco y nublado, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin la preocupación de la lluvia, aunque con la recomendación de abrigarse un poco en las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.