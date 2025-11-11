El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de frescura se verá mitigada por el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Las ráfagas máximas podrían llegar a los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, sobre todo en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Jaén pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para salir y disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que las temperaturas desciendan al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.