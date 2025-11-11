El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas (código 17n) dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con nubes altas continuando hasta el periodo de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Las primeras horas de la mañana serán más frescas, con temperaturas que rondarán los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% en la madrugada y disminuyendo lentamente hasta un 79% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En lo que respecta al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 18:22, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Isla Cristina experimentará un día fresco y nublado, ideal para paseos tranquilos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.