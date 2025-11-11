El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Huelva se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol se asome entre las nubes, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados a las 5 de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la mañana. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 17 grados hacia las 7 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 88% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 72% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que las nubes altas pueden dar lugar a cambios en la visibilidad.

En resumen, el día se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente en las horas más frías. La ausencia de lluvias y el viento moderado contribuirán a que la jornada sea agradable, a pesar de la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.