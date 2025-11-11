El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes han cubierto el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 63% al caer la noche. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A lo largo de la tarde, el viento se suavizará, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:17, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un atardecer menos espectacular en términos de colores, pero igualmente interesante para quienes aprecian la belleza de un cielo nublado. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 10 grados, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.