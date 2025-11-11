El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 55% hacia la noche. Esta variación en la humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad en descenso permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente. Esta actividad del viento será más notable en las horas centrales del día, cuando la temperatura esté en su punto máximo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más frescas.

El amanecer se producirá a las 07:55, y el ocaso será a las 18:10, lo que proporcionará un buen número de horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.