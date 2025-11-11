El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos en que se podrán ver claros, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, y se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, cuando se registren hasta 23 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados al caer el sol.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero a medida que la temperatura suba, la sensación térmica será más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfruten de un día sin interrupciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 18:17, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. En resumen, será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.