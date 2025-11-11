El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. La temperatura en estos momentos oscila entre los 13 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantiene alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se prevé que a partir de las 9 de la mañana, la temperatura comience a ascender ligeramente, alcanzando los 12 grados. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento. Este viento, que sopla principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada, rondando entre los 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados alrededor de las 3 de la tarde. En este periodo, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación de calor sea más agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 64% hacia las 6 de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Cartaya disfruten de un día sin interrupciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 6:21 de la tarde, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la noche.

El viento, que durante el día ha sido moderado, se mantendrá en torno a los 5 km/h por la noche, con dirección variable. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvias, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.