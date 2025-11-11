El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán ganando terreno, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se torne más agradable conforme avance el día. A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a ser más confortable, alcanzando los 18 grados a mediodía y 20 grados a la 1 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

El orto se producirá a las 07:57 horas y el ocaso a las 18:14 horas, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Carmona, con un tiempo mayormente favorable y sin la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.