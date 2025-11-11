El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 8 de la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, predominando del norte y noreste. Durante las horas más cálidas, se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de nubes altas que pueden limitar la visibilidad del sol.

El amanecer se producirá a las 07:59, y el ocaso será a las 18:16, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco, especialmente con la brisa del norte.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un ambiente tranquilo y seco. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, y aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.