El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del noreste con velocidades de hasta 8 km/h, que se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los residentes.

El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y templada, perfecta para disfrutar de la belleza del entorno natural sin preocuparse por la lluvia o el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.