El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando los 24 grados a media tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable. Sin embargo, a partir de las últimas horas de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

El orto se producirá a las 07:57, brindando luz natural a la mañana, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo y la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.