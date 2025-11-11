El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 12 grados , alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 96% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, especialmente en las horas centrales de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:17, momento en el que las nubes altas seguirán dominando el cielo, pero sin visos de lluvia. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 10 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una caminata bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.