El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la noche. Esta elevada humedad, combinada con la presencia de nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Los vientos serán moderados, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias en Bailén. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más frescas.

El amanecer se producirá a las 07:51, brindando una luz suave que irá aumentando a medida que avance el día. Por la tarde, el ocaso se dará a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

En resumen, Bailén experimentará un día fresco y nublado, ideal para paseos y actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas moderadas y vientos suaves hará que la jornada sea cómoda, aunque se recomienda estar preparado para las frescas temperaturas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.