El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:50. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 09:00, manteniendo un ambiente agradable para las actividades al aire libre.
A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados a las 16:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable gracias a la baja humedad.
El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que garantiza un día seco y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.
En la tarde, a partir de las 17:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La noche caerá a las 18:05, y las temperaturas se situarán entre los 8 y 10 grados, lo que sugiere que será una noche fresca y tranquila.
En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con cielos mayormente nublados y sin precipitaciones. Las temperaturas agradables durante el día y la ausencia de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, mientras que las noches frescas invitan a abrigarse un poco más.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Córdoba se enfría mientras se prepara para la lluvia: estos son los días de más precipitaciones
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria
- Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'