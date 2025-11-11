El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:50. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 09:00, manteniendo un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados a las 16:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable gracias a la baja humedad.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que garantiza un día seco y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En la tarde, a partir de las 17:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La noche caerá a las 18:05, y las temperaturas se situarán entre los 8 y 10 grados, lo que sugiere que será una noche fresca y tranquila.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con cielos mayormente nublados y sin precipitaciones. Las temperaturas agradables durante el día y la ausencia de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, mientras que las noches frescas invitan a abrigarse un poco más.

