El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con momentos de poco nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para los habitantes de Baena.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el aumento de la velocidad del viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la ciudad. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar los paisajes y la belleza de la localidad sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.