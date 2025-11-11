El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha contribuido a mantener las temperaturas en un rango moderado. Durante las primeras horas del día, la temperatura se ha mantenido en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en las horas más tempranas.

A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe con nubes altas y bruma, especialmente en las horas de la tarde, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados. La humedad relativa ha sido notablemente alta, comenzando en un 97% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto permitirá que los habitantes de Ayamonte disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma y la niebla que se han presentado en las primeras horas podrían afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El viento soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque no se espera que el viento sea lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles más frescos, alcanzando los 17 grados hacia la noche. La humedad aumentará de nuevo, lo que podría dar lugar a una sensación más fría al caer la tarde.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que la jornada sea bastante llevadera. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día sin precipitaciones, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.