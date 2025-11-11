El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fresca de lo que realmente marcan los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Andújar realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, y la sensación de frescura se hará más evidente. La noche se presentará tranquila, con cielos mayormente despejados, aunque las nubes altas podrían persistir, creando un ambiente sereno y propicio para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y una noche que promete ser fresca. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.