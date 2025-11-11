El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 97% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 62% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, predominando del norte y noreste durante la mañana y parte de la tarde. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 09:00 y las 10:00 horas, alcanzando hasta 25 km/h. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que podría contribuir a una sensación de calma en la tarde.
No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Almonte disfruten de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubes altas que pueden limitar la visibilidad del sol.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.
En resumen, Almonte experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un entorno tranquilo y propicio para diversas actividades.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Córdoba se enfría mientras se prepara para la lluvia: estos son los días de más precipitaciones
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria
- Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'