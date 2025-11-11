El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 44% por la tarde, lo que permitirá una ligera mejora en la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco, sin interrupciones por lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto de nubes altas, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el final de la jornada. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento suave hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la tarde y la noche que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.