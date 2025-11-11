El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 58% en la mañana a un 21% en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque en las horas más cálidas, podría sentirse un poco más fresco debido a la brisa. La dirección del viento cambiará hacia el sureste en la tarde, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

El orto se producirá a las 07:50, brindando a los alcalaínos una hermosa salida del sol, mientras que el ocaso se espera para las 18:08, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.