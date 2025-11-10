El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 10 de noviembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La jornada comenzará con nubes altas durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare, ofreciendo un ambiente soleado y agradable para los habitantes del municipio.
Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 12 grados a las 00:00 y descendiendo a 8 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados y continuando su ascenso hasta llegar a un máximo de 20 grados a las 15:00. Este incremento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% y bajará hasta un 36% en las horas más cálidas del día.
El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea ligero, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. A las 09:00, la velocidad del viento alcanzará los 15 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes disfruten de actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los visueños disfrutar de sus actividades cotidianas sin preocupaciones.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 19:00 y cerrando el día en 13 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada soleada y cálida.
En resumen, el 10 de noviembre en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para pasear, practicar deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.
