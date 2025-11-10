El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Utrera se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 09:00 horas.

Durante la jornada, la temperatura irá en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cómodo y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 33% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el día se sienta más cálido y agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable, predominando del este y noreste. Las ráfagas alcanzarán hasta 10 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde, con ráfagas de entre 3 y 5 km/h, lo que hará que el ambiente sea más tranquilo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la ciudad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves hará de este un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.