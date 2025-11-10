El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

El viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia el mediodía, donde se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h. Esta brisa ligera contribuirá a que la sensación de frescura se mantenga, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la aparición de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico de Úbeda o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta un día ideal para disfrutar del entorno, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. La brisa suave y la moderada humedad harán que la experiencia sea placentera, permitiendo a los habitantes y visitantes disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.