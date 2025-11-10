El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 12 grados , con una ligera disminución a 11 grados en la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 71% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 35% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero a medida que la temperatura sube, el ambiente se tornará más confortable. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Este viento ligero será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes de Tomares pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se prevén para la tarde no deberían interferir con la visibilidad del ocaso, que se producirá a las 18:17, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Tomares no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomares se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.