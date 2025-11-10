El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos despejados y algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará agradable y cálido en las horas centrales.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son propicias para paseos y encuentros sociales. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y disfrutar del sol durante la tarde. En resumen, San Juan de Aznalfarache vivirá un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.