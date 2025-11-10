El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

La jornada del 10 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 9 grados a las 3 de la madrugada, pero comenzará a recuperarse rápidamente, alcanzando los 10 grados a las 8 de la mañana.

Durante el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados a las 4 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 9 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia el final del día. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más cómodo a medida que la temperatura aumente y la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con nubes altas en las primeras horas, pero rápidamente despejándose para dar paso a un cielo mayormente claro. Hacia la tarde, se espera que algunas nubes altas regresen, pero sin afectar la visibilidad ni la calidez del día.

En resumen, el 10 de noviembre será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.