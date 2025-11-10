El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado en gran parte, especialmente entre las 04:00 y las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 20 grados en las horas más cálidas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 92% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo y seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día sin interrupciones, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para paseos y actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Los ciudadanos podrán disfrutar de un día otoñal ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.