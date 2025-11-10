El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 9 grados, con un ligero aumento a lo largo del día, alcanzando los 17 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 76%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente durante la mañana.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas, pero que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las condiciones meteorológicas son favorables, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Estas ráfagas serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Priego de Córdoba.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de lluvias. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día pleno de sol y aire fresco, perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.