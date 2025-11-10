El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos más avanzados del día, especialmente en la tarde y al anochecer.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 17 grados hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 64% en la madrugada y disminuyendo hasta un 41% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La salida del sol está programada para las 07:55, mientras que el ocaso se producirá a las 18:10, brindando una buena cantidad de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.