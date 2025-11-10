El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h. En las horas más activas de la tarde, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente durante las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. La puesta de sol está prevista para las 18:14, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día de noviembre caracterizado por temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de lluvias. Es una jornada ideal para realizar actividades al aire libre, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los meses más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.