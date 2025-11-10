El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, estas darán paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 85% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 31% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 11 km/h. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas, y no se anticipan rachas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y otras actividades al aire libre.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Los Palacios y Villafranca. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno. Recuerde llevar protección solar si planea estar al aire libre durante las horas más soleadas, ya que la radiación UV puede ser intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.