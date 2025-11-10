El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a partir de las 4 de la mañana, se prevé que el sol brille sin obstáculos, ofreciendo un día luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 4 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y confortable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de un día sin lluvias ni interrupciones climáticas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:53, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 18:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Osuna promete ser mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de diversas actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia o el frío excesivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.