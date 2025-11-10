El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 9 y 13 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un descenso gradual hacia la tarde y la noche, donde se prevé que baje a alrededor de 12 grados.

La humedad relativa ha sido notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 60% y alcanzando picos de hasta el 85% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más tranquila.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:15, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre por la noche. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con condiciones mayormente favorables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.