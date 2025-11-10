El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, la temperatura se sentirá más cálida a medida que avance el día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad en descenso contribuirá a un ambiente confortable para los habitantes y visitantes de Montilla.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero será un complemento perfecto para el tiempo templado, proporcionando una sensación refrescante sin ser incómoda.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Montilla hasta el ocaso, que se producirá a las 18:11. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las horas más cálidas, pero se mantendrá en un rango agradable, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.