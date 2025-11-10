El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:00. A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados y que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados alrededor de las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 68% en las primeras horas, irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de algunas nubes altas, el ambiente se sentirá bastante seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. La velocidad del viento será más notable entre las 17:00 y las 18:00, cuando se espera que alcance su máxima intensidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Moguer disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:20, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, ideal para paseos y actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.