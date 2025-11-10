El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero a partir de las 04:00 horas, el cielo se despejará, ofreciendo un día soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 16 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y descendiendo gradualmente hasta un 48% al final de la jornada. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de confort durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar diversas actividades.

El orto se producirá a las 07:50 horas, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:08 horas, marcando el final de una jornada que promete ser agradable y soleada. En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.