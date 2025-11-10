El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 21 grados en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 86% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, el tiempo se tornará más seco y cálido a medida que el día avance.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un tiempo tranquilo antes de que se intensifique ligeramente por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:55 y el ocaso será a las 18:15, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.