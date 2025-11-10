El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Esta variación de temperaturas sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 83% a las 6 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Estas condiciones de viento serán más notables durante la mañana, pero se calmarán ligeramente por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Este clima es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre. La salida del sol se producirá a las 7:58, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 18:18, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de la belleza del entorno, aprovechando el tiempo favorable que nos ofrece este día de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.