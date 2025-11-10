El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 40% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor del día. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que no debería causar inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado favorecerán la realización de planes familiares o deportivos, así como paseos por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de Lucena en esta época del año.

