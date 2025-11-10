El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día comenzará con una sensación algo más húmeda, la progresiva disminución de la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y sureste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y al final de la tarde, pero sin expectativa de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente para pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará agradable y cálido en las horas centrales. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.