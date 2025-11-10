El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a partir de las 4 de la mañana, se prevé que el sol brille con fuerza, ofreciendo un día despejado que se mantendrá hasta el atardecer.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 8 grados a las 5 y 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 3 y 4 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 65% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% hacia las 4 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h a las 2 de la tarde. Este viento suave y constante será un alivio en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.